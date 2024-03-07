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Вассерман озвучил план действий России на случай полного отключения интернета

Депутат ГД Вассерман: в России подготовились к отключению интернета

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Depositphotos

«Отрубить» интернет в России будет сложно – для этого нужно физически оборвать все провода и отключить спутники связи. Несмотря на это, к такому сценарию российские специалисты заранее подготовились, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с телеканалом «360».

Для доступа в интернет и поиска любой информации необходим корневой сервер, который раньше существовал только в 13 экземплярах и только на территории США. По словам Вассермана, в России пару лет назад создали копию корневого сервера – в ней на случай отключения интернета хранятся данные, которые обеспечивают доступ к части интернета, которая останется «физически доступна», заявил депутат.

«Так что, если нас отрубят от интернета, хуже будет не нам, — убежден он. — Сама природа интернета как системы, задуманной на случай всяческих катастроф, привела к тому, что мы и к этой катастрофе готовы».

Помимо корневого сервера в России останутся копии информации, изначально сформированной в других местах, добавил он.

Основные алгоритмы интернета подразумевают, что любую попытку блокировки он воспринимает как обрыв сети и ищет обходы этой проблемы, добавил парламентарий. По этой причине полностью заблокировать в интернете не могут даже нелегальную деятельность, отметил он.

Напомним, в 2022 году обсуждалась возможность отключения России от интернета – тогда Госдеп выступил против этого, призвав оставить открытой информацию для россиян. В прошлом году в России провели учения и проверили устойчивость рунета на случай его отключения извне.

В Минцифры ранее объяснили отключения 4G в России.

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