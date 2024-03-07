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В Пензе на соревнованиях по боксу массово отравились дети

Mash: в Пензе 11 участников турнира по боксу госпитализированы с отравлением

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Телеграм-канал «Mash»

В Пензе юные боксеры попали в больницу с признаками отравления, дети приехали на соревнования из четырех регионов России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

11 спортсменов попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию из гостиничного комплекса «Вавеллит» в Перми, где остановились участники, тренеры и судьи соревнований по боксу. В турнире принимали участие подростки в возрасте 15-16 лет из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и республики Удмуртия.

По данным Telegram-канала Mash, в отеле проживали 250 человек, часть из них обедала в местной столовой. С места изъяли пробы пищи и воды. Полиция проводит проверку.

Ранее ученики красноярской школы слегли с неизвестной инфекцией.

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