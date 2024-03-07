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Россиянам рассказали, как подзывают кошек в разных странах

«КП»: в Норвегии подзывают кошек звуком «псъы-псъы-псъы»

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Unsplash

В России внимание кошек привлекают звуком «кис-кис», однако животные в других странах могут игнорировать этот призыв. Подборку фраз, которыми подзывают кошек в разных уголках мира, составил kp.ru.

Так, например, в Болгарии, Сербии и Северной Македонии кошек подзывают фразой «мац-мац-мац», в Великобритании — «мью-мью» и «пус-пус-пус», в Венгрии — «циц-циц-циц», в Германии, Швейцарии и Черногории — «биз-биз-биз» и «митц-митц», в Греции, Испании и Португалии — «пс-пс-пс», в Италии — «мичу-мичу-мичу», Норвегии — «псъы-псъы-псъы», в Чехии — «чи-чи-чи».

Отдельные фразы есть и у стран Азии. Например, в Армении кошки откликаются на «пшо-пшо», в Азербайджане, Афганистане и Узбекистане — на «пиш-пиш-пиш», в Индии — на «мяу-мяу-мяу», в Китае — на «ц-ц-ц», в Корее — на «набия-набия-набия». Различаются звуки и в Северной и Южной Америке. В США и Канаде говорят «кити-кити», в Мексике — «бишито-бишито», при этом в Аргентине — «мишь-мишь», в Бразилии – «бишито-бишито».

Зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Левченко до этого говорила, что кошки проявляют желание общения, когда подходят и трутся о ноги или руки. Помимо этого, кошки могут совершать «молочный шаг», когда мнут лапами мягкий плед, продолжила она. Этот жест может успокаивать их.

Ранее сообщалось, что пропавшая домашняя кошка вернулась к хозяйке спустя пять лет.

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