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Краснокнижных кречетов стоимостью 11 млн рублей пытались вывезти из России в ОАЭ

На Алтае будут судить двух мужчин за контрабанду редких птиц

В Алтайском крае предъявлены обвинения жителю Москвы и иностранному гражданину по делу о контрабанде пяти краснокнижных кречетов, птиц планировали продать в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Алтай.

По данным следствия, двое мужчин незаконно приобрели у камчатского охотника пять кречетов, птиц планировали вывезти за границу и продать за 11 миллионов рублей для использования в соколиной охоте. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, так как они были задержаны.

Пернатых передали экологам и после реабилитации выпустили в естественную среду. В отношении москвича и иностранца были возбуждены два уголовных дела. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Кречеты занесены в Красную книгу как особо ценный вид птиц, добыча которых запрещена.

Ранее двух котят редкой африканской дикой кошки пытались незаконно вывезти из России.

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