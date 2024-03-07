Суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест постановщице Евгении Беркович и сценаристке Светлане Петрийчук. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Так, им продлен срок содержания под стражей на месяц — до 10 апреля 2024 года.

Женщин задержали в начале мая 2023 года по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук.

Предъявленное женщинам нарушение карается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период от трех до пяти лет. Также Беркович и Петрийчук могут лишить свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

В ноябре 2023 года Беркович отпускали из СИЗО, чтобы она могла проститься со своей бабушкой — писательницей Ниной Катерли. Ей было 89 лет.

Ранее суд отправил за решетку петербуржца, который выпрашивал приватные видео у мальчиков.