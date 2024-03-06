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Американка помогла найти новый дом поросенку, которым мужчины играли в футбол

В США женщина спасла поросенка, которого мужчины использовали в качестве мяча

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Shutterstock/FOTODOM

Американка помогла пристроить в семью новорожденного поросенка, которым мужчины играли в футбол. Об этом пишет издание The Washington Post.

В феврале в Новом Орлеане проходил парад в честь праздника Марди Гра. Во время всеобщего веселья женщина обратила внимание на группу мужчин, которые, как сначала ей показалось, пинали футбольный мяч.

Она подошла поближе и поняла, что спортивным снарядом являлся испуганный и визжащий поросенок. Возмущенная женщина отобрала его у живодеров и рассказала об инциденте в социальных сетях.

После этого поросенок быстро нашел новую семью и теперь живет на ферме. Ему дали имя Эрл Пятачок Лонг в честь бывшего губернатора штата Луизиана Эрла Кемпа Лонга.

Ранее в Кемерово мужчина поругался с супругой и скинул с третьего этажа вместе с вещами собаку.

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