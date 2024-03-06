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Мать девяти детей избивала приемную дочь деревянной ложкой и морила ее голодом

Австралийку отправили в тюрьму за издевательства над приемной дочерью

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Depositphotos

В Австралии мать девяти детей отправили в тюрьму на три года за издевательства над приемной дочерью. Об этом сообщает 9news.

В январе 2022 года 43-летняя женщина взяла под опеку маленькую девочку. Уже к маю того же года она похудела и ходила прихрамывая, а ее голова была обрита. Предполагается, что волосы сбрили у ребенка из-за педикулеза.

Позднее выяснилось, что опекунша проявляла по отношению к пятилетней приемной дочери жестокость. Она избивала ее деревянной ложкой, из-за чего у пострадавшей остались синяки, хромота и боли в животе. Во время пребывания в приемной семье девочку морили голодом и регулярно унижали.

«Часто ей не давали завтрак, обед или ужин, хотя другие дети в семье ели», — отметил судья при вынесении приговора.

В итоге австралийка, которая последние полтора не могла общаться со своими детьми, признала себя виновной в жестоком обращении и нападении и была приговорена к трем годам лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение у нее появится в январе 2025 года.

Ранее в Кемеровской области отчим бил восьмилетнего пасынка табуретом.

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