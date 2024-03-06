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В европейском городе хотят запретить молодоженам выпускать в день свадьбы голубей

Bild: власти Мюнхена планируют запретить молодоженам выпускать голубей

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Shutterstock/FOTODOM

Члены городского совета Мюнхена призывают запретить разводить голубей для свадеб, так как это причиняет птицам страдания. Об этом пишет Bild.

Депутаты от партии защиты животных призывают запретить «свадебных голубей».

«Это акт жестокого обращения с животными. Есть гораздо лучшие способы отпраздновать любовь на свадьбе, не подвергая их опасности. Эти голуби одомашнены, что означает, что они едва ли способны выжить самостоятельно», — считает инициатор запрета.

Предполагается, что после освобождения голуби полетят обратно на голубятню, но этому может помешать атака со стороны хищных птиц или потеря ориентации на открытом пространстве. В результате многие птицы не возвращаются к заводчикам.

«После того как их выпускают в незнакомых местах, голуби теряют ориентацию и часто не могут найти дорогу обратно. Такие свадебные голуби не могут выжить в природе или в городе», — считают активисты.

«Я забочусь о голубях. Я разрешаю им летать только тогда, когда позволяет погода», — утверждает заводчица из Мюнхена с 30-летним стажем. Она признает, что в индустрии есть недобросовестные заводчики, которые не следят за тем, чтобы их подопечные возвращались домой. Однако она не считает необходимым отказываться от любимой многими свадебной традиции.

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