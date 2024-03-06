Член «Дигории» рассказала о большом значении Всемирного фестиваля молодежи

Россия на Всемирном фестивале молодежи радушно приняла делегации из почти 190 стран, открыв им свое сердце. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Михайлова.

По ее словам, на неделю федеральная территория «Сириус» стала настоящим «городом мира», показав, что для дружбы и любви нет границ.

«Ежедневно участники фестиваля знакомились с достижениями, культурой и традициями России, ее природными и духовными богатствами. ВФМ 2024 стал интеллектуальной, творческой и образовательной площадкой, позволившей молодым людям со всего мира получить новые знания, впечатления и уникальный опыт межкультурного взаимодействия», — сказала эксперт.

Он отметила, что обмен привезенными из дома сувенирами стал мостиком к диалогу культур и единению народов.

«Ребята учили друг друга фразам на национальных языках, танцевальным движениям и спортивным играм. Делились историями своей жизни, рассказывали о своей Родине, ее истории и самых интересных местах. Дружба без барьеров, любовь без вражды, творчество без дискриминации – таким запомнится ВФМ-2024 его участникам. В своем сердце они увезут частичку России, ее загадочной, широкой и красивой души», — добавила Михайлова.

По ее мнению, несмотря на то, что фестиваль закончился его эффект еще предстоит осмыслить.

«Тысячи молодых людей лично познакомились с настоящей и многообразной Россией, теми уникальными возможностями, которые предоставляет страна для развития молодежи в сфере образования, науки, искусства и спорта. Многие уже планируют свое следующее путешествие в один из российских регионов, где теперь есть друзья», — сказала политолог.

Михайлова напомнила, что девиз заключительного дня фестиваля — «Мы – вместе с Россией, а Россия – с миром». Она считает, что география ВФМ-2024 показала, что это не просто слова.

«Интерес к России в мире огромен, и это невозможно игнорировать или отменить», — заключила она.