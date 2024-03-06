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Юристка хочет запретить российским чиновникам пить кофе и использовать английский язык

Активистка из Прикамья требует запретить чиновникам использовать английский язык

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Алексей Майшев/РИА Новости

Активистка из Пермского края составила обращение к парламентариям, в котором попросила заксобрание запретить использование английского языка в государственных и муниципальных учреждениях. Об этом пишет Ura.ru.

Раньше юрист из Оханска Ирина Пономарева вызвала полицию на конкурс по отбору мэра в своем городе, заподозрив основного претендента на пост главы в жульничестве. Теперь женщина хочет ввести для чиновников запрет на использование английского языка. Список ее требований велик — она также надеется запретить употребление иностранных слов в торговле и общепите.

«Прошу принять законодательство о запрете использования английского языка в регионе в государственных, муниципальных учреждениях, одежде и продуктах, запретить производство и ввоз товаров с надписями на английском языке, ввести систему штрафов, санкций за использование английского языка», — пишет активистка в своем письме к заксобранию края.

К его написанию женщину сподвиг визит в администрацию губернатора. В конце января она пришла на личный прием к и. о. главы администрации Александру Смертину и увидела в холле здания кофейню. Посетительницу возмутили «бумажные стаканчики под кофе также с английскими надписями и орангутангами», продавец, на одежде и бейдже у которого были английские надписями, еда с надписями на английском и даже английская музыка. Кроме того, она обратила внимание на кольцо в носу у продавца. Пономарева сочла недопустимым наличие в губернаторском кафе американской продукции. На этом месте, считает женщина, должна быть «русская чаевая с блинчиками и продавцом в сарафане».

«Это американизация русских чиновников, воздействие через американскую музыку гипноза и их заколдовывание, подсаживание на кофе, а кофе — это наркотик, делают из русских чиновников кофе наркоманов», — убеждена россиянка.

Ранее в Краснодаре депутаты запретили использовать иностранный язык на городских вывесках.

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