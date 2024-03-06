Сибиряк убил тестя, ушел из колонии на фронт и вернулся давать детям уроки мужества

В Новосибирске участник СВО Никита Семьянов, получивший 9 лет строгого режима за убийство тестя, провел уроки мужества в нескольких школах и библиотеках. Бывшая супруга мужчины Полина Семьянова рассказала «Газете.Ru», что увидела его фотографии с детьми в соцсетях. Девушка объяснила, что Семьянов убил ее отца в 2021 году, однако пробыл в тюрьме всего два года и ушел добровольцем на фронт. Спустя полгода мужчина вернулся в город и теперь Полина опасается за безопасность своей семьи и школьников, с которыми контактирует Семьянов.

«У меня мама видела пост, что этот человек преподает уроки мужества. Он ходил по школам, по библиотекам. Это все удалено, остались скриншоты. Естественно, я не могла не отреагировать на это. Сам по себе он очень агрессивный человек был. Мы с ним познакомились, когда мне было 10 лет. Он был педагогом в лицее дополнительного образования, в 13 мы начали спать. Как потом оказалось, были еще жертвы. Не я одна пострадала от него. В 17 я забеременела, родила ребенка. В 18 мы с ним развелись. Он меня избивал, подвергал унижениям. Я боялась за свою жизнь, поэтому мне пришлось уйти и просто пропасть с радаров на пару лет. Естественно, я была все это время с родителями на связи. И [в 2021 году] мама мне сказала, что папа пропал. Месяц искали волонтеры, через месяц мне поступила информация, что тело отца нашли на участке моего бывшего мужа. Это стало для меня шоком, но я просто понимаю, что если бы я продолжила с ним общаться, если бы я не сбежала тогда, на его месте могла бы оказаться я», — рассказала она.

По словам Полины, между ее отцом и бывшим мужем произошел бытовой конфликт, об этом же говорится в приговоре суда над Семьяновым.

«Правды сейчас не найти. Какой-то возник конфликт. Если читать по приговору, то Никита просил его куда-то отвезти, а мой папа отказался. Завязалась драка, в ходе которой он его начал душить, потом уронил, надел на голову целлофановый пакет, обмотал шнуром. После, удостоверясь, что он мертв, закинул труп в машину, разделал и у себя на участке закопал. Насколько я поняла, с ноября [2023 года] он уже находится в Новосибирске. В принципе, мы знали, что он освободился с СВО, но решили, что можем это пережить, решили не лезть. Но когда увидели посты, как освещают этого героя… Я просто не выдержала», — объясняет девушка.

Полина отметила, что решила придать ситуации огласку в соцсетях и СМИ. После этого ей и ее матери поступила угроза от матери Семьянова.

«Моей маме поступил звонок от матери Никиты. О том, что вообще-то он помилован, что она пойдет жаловаться, что она напишет на меня в прокуратуру, что я сяду, получу срок за дискредитацию. После этого звонка больше не было никакого, но я все же себе установила приложение для записи звонков. Я собираюсь придать все это огласке. Я думаю, Департамент образования сам обратит на это внимание. Мне кажется, уже начали потихоньку обращать внимание, так как посты удалили и из образовательных групп и из групп библиотек. Опасения, конечно, имеются. Но я нахожусь также в исправительном учреждении. Я была в лагере, после чего прошла на принудительные работы, и это тоже нелегко дается. Я постоянно нахожусь под надзором. У меня охрана, также у меня есть маршрут следования и на работе меня встречают. Если я еду куда-то домой, ко мне также могут приехать с проверкой. За свою личную безопасность я не переживаю. За безопасность мамы, конечно, есть тревоги. Ну, опять же, если дело получило такой большой резонанс, я думаю, что мама тоже найдет как себя защитить в случае каких-то угроз, если еще поступят», — заключила она.

Житель Новосибирска Никита Семьянов был осужден за убийство тестя Александра Макаренко — 10 апреля 2021 года мужчина ушел в гараж, но домой так и не вернулся. Убийцу задержали 21 мая того же года.

«10 апреля в вечернее время между подозреваемым и потерпевшим, которые находились в гараже на улице Есенина в Октябрьском районе, произошла ссора, в ходе которой у злоумышленника на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на причинение ему смерти. Реализуя его, подозреваемый стал с силой душить руками потерпевшего, в результате чего наступила смерть последнего», — сообщали в СК.

4 марта 2023 года бывшая супруга Семьянова Полина в своих соцсетях рассказала, что мужчина вернулся в город после участия в специальной военной операции.

«Получив большой срок, но не отсидев даже четверть, он уехал на СВО, после чего освободился. А теперь в интернете активно гуляют посты, о том, что Семьянов Никита — герой СВО, а так же ездит на встречи с детьми и учит их любви к Родине и преодолениям страха. <…> Как таких людей пускают к детям?! Как такое смогли допустить, что убийца спокойно гуляет на свободе, в то время, когда мой отец уже никогда не увидит солнечного света?!» — написала сибирячка.

Куратор «Российской ассоциации Героев» в Новосибирске Юлия Жарковская сообщила изданию НГС, что Никита Семьянов — «активный волонтер, и если в прошлом преступал закон, то сейчас все в порядке». Сам мужчина отказался от комментариев.

«Газета.Ru» направила запрос в администрацию Новосибирска. По телефону пресс-службе мэрии сказали, что должны будут проверить информацию через городской Департамент образования.

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