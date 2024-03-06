Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция поймала мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста и поджег две машины

В Арзамасе мужчина спалил две машины, находясь под следствием за поджог девяти

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Нижегородской области местный житель поджег две машины, сбежав из-под домашнего ареста за поджог десяти транспортных средств. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Житель Арзамаса попался полиции после того, как в июле сжег два автомобиля и продолжил серию поджогов в сентябре. Тогда от огня пострадали еще семь машин и мопед. В итоге на пиромана возбудили уголовное дело. Его обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества и до суда отправили под домашний арест.

Однако в начале марта мужчина нарушил условия изоляции и отправился в бар, а затем решил спалить еще две машины. На месте последнего пожара подозрительного мужчину заметили полицейские. Злоумышленник пустился в бега, но вскоре был задержан росгвардейцами, которые затем передали его в руки сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге пенсионер поджег машину бывшего квартиранта, чтобы отомстить ему.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами