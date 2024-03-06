Полиция поймала мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста и поджег две машины

В Нижегородской области местный житель поджег две машины, сбежав из-под домашнего ареста за поджог десяти транспортных средств. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Житель Арзамаса попался полиции после того, как в июле сжег два автомобиля и продолжил серию поджогов в сентябре. Тогда от огня пострадали еще семь машин и мопед. В итоге на пиромана возбудили уголовное дело. Его обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества и до суда отправили под домашний арест.

Однако в начале марта мужчина нарушил условия изоляции и отправился в бар, а затем решил спалить еще две машины. На месте последнего пожара подозрительного мужчину заметили полицейские. Злоумышленник пустился в бега, но вскоре был задержан росгвардейцами, которые затем передали его в руки сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге пенсионер поджег машину бывшего квартиранта, чтобы отомстить ему.