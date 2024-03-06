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В Подмосковье продолжат обновлять линии освещения

Более 35 км новых линий освещения построят в Подмосковье в 2024 году

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Global Look Press

В Подмосковье в 2024 году планируется построить более 35 км новых линий наружного освещения, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве отметили, что новое освещение построят в 11 городских округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

«Планируем построить линии освещения на 23 участках дорог, которые проходят по семи вылетным трассам Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Больше всего работ планируется провести в Орехово-Зуевском и Раменском округах.

Напомним, в 2023 году в Подмосковье построили 17 км нового наружного освещения.

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