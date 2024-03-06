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Врач рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для фигуры

Врач Разаренова: на Масленицу можно съесть два-три блина

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Depositphotos

Количество блинов, которое можно съесть на Масленицу, зависит от индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова. Чтобы не навредить фигуре, по ее словам, можно ограничиться двумя-тремя блинами в день.

«Слушайте свои ощущения сытости и не переедайте. Важно помнить о мере и сбалансированном питании во время Масленицы и в любое другое время», — отметила Разаренова.

Она также советует обращать внимание на начинку. Если она калорийная и жирная, стоит уменьшить количество блинов.

Масленица начнется в понедельник, 11 марта, и продлится до 17 марта (это будет воскресенье). А 18 марта наступит Чистый понедельник, с которого начнется отсчет Великого поста.

Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова до этого назвала самые полезные начинки для блинов детям.

По ее словам, стоит отдать предпочтение моно-начинкам из одного ингредиента, например сметаны. К сладким блинчикам подойдут сгущенное молоко или варенье. Другие варианты — отварное мясо, творог невысокой жирности, порубленное с луком отварное яйцо.

Однозначно нельзя предлагать ребенку блины с солеными огурцами и большим количеством специй и приправ, предупредила специалист.

Ранее стало известно, какой деликатес подешевел перед Масленицей.

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