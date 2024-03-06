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В Польше оценили связь упавших в стране метеозондов с иностранной разведкой

RMF24: три упавших в Польше метеозонда не связаны с иностранными разведслужбами

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Chase Doak/Reuters

Три метеорологических зонда, которые упали на территории Польши, не связаны с работой иностранных разведывательных служб. Об этом сообщила местная радиостанция RMF24, сославшись на правоохранительные органы республики.

По информации журналистов, сотрудники полиции детально проанализировали обломки летательных аппаратов. В результате специалисты не обнаружили на зондах никакого разведывательного оборудования.

«Не было обнаружено никаких устройств или приборов, которые можно было бы использовать для других целей, кроме исследования погоды», — говорится в материале.

При этом в местном Институте метеорологии и водного хозяйства подтвердил, что на польской территории рухнули самые обычные метеорологические зонды. Как отметили авторы публикации, летательные аппараты прилетели из РФ.

5 марта в Варминьско-Мазурском воеводстве, расположенном на северо-востоке Польши, упал метеорологический зонд. Местная радиостанция RMF FM сообщила, что на обломках были обнаружены надписи на кириллице.

За день до этого в польской местности Харш рухнул еще один метеорологический зонд. Аналогичная ситуация произошла в районе деревни Варкалки.

Ранее в Молдавии недалеко от границы с Украиной нашли обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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