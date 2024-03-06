Голикова рассказала о лучшем возрасте деторождения для женщин

Для женского организма наиболее правильным для рождения детей является возраст до 24 лет. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст — до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушел в 31 год», — поделилась Голикова.

Вице-премьер принимает участие в просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

До этого депутат Государственной думы Яна Лантратова заявила, что о предложении повысить выплаты маткапитала за второго ребенка до 1 млн рублей.

Депутат отметила, что предложение нашло поддержку в законодательном органе, так как молодые семьи часто не решаются на рождение детей из-за опасений, что не смогут их обеспечить.

Ранее Лантратова призвала упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях.