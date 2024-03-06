Младенец упал на пол роддома во время стремительных родов

Младенец упал на пол во время стремительных родов в курском роддоме. Об этом сообщает ГТРК «Курск».

По данным СМИ, местная жительница оказалась в БСМП после того, как у нее начались схватки. Женщина, которая готовилась стать матерью во второй раз, сомневалась, что сможет дойти до родильного зала самостоятельно. Она попросила положить ее на каталку, однако медики не послушали ее, и новорожденный упал прямо под ноги своей матери.

Педиатры осмотрели младенца, медицинская помощь ему не потребовалась. Министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная встретилась с родителями ребенка.

«Минздрав региона взял шефство над ребенком, в профилактических целях он будет находиться под наблюдением врачей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ведется служебная проверка. На время расследования от исполнения служебных обязанностей отстранен врач, принимавший роды.

Ранее мать с новорожденным выгнали из роддома в Салехарде.