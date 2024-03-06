В России популярность внутреннего туризма выросла на четверть

В 2024 году в России наблюдается стремительный рост внутреннего туризма. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru Дарья Кочеткова. По ее словам, российские туристы забронировали на весну на 25% больше гостиничных номеров и апартаментов, чем годом ранее.

Она также сообщила, что самые высокие темпы роста бронирований (на 75%) зафиксированы в Зеленоградске Калининградской области. В Пскове — на 60%, в Геленджике, Туле и Мурманске — более чем на 50%, в Москве и Нижнем Новгороде — на 38%, в Казани — на 32%.

Самыми популярными внутренними туристическими направлениями, по словам специалиста, стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Эсто-Садок (в окрестностях Сочи), Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск и Екатеринбург.

В конце февраля эксперт в сфере развития туризма Арсений Аредов сообщил, что в России растет популярность внутренних туров в формате «все включено». Так, в Анапу спрос на такой отдых вырос в два раза. Однако он предупредил, что на сегодняшний день не все отели соответствуют высоким ожиданиям отдыхающих.

Эксперты также отмечают, что на фоне спроса на отдых внутри страны цены на отели вырастут. Уже сейчас гостиницы в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20 тысяч.

Ранее россиянам предсказали рост цен на отдых в Турции.