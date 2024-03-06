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Мигрант изнасиловал семилетнюю россиянку

В Татарстане мигранта арестовали за насилие над семилетней девочкой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Татарстане 36-летний строитель, приехавший в Россию на заработки из Средней Азии, совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. Мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата Следственного комитета России.

Инцидент произошел в феврале в Иннополисе. Мужчина изнасиловал семилетнюю девочку.

Как сообщал Telegram-канал «Жесть Казани», 25 февраля подозреваемого помогли задержать продавцы супермаркета, у которых были ориентировки на педофила. Когда они узнали в покупателе подозреваемого, они заблокировали дверь и не выпускали мужчину до приезда полиции.

Ранее в Кемеровской области отца обвинили в многолетнем насилии над детьми.

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