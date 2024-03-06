Каждый третий пользователь нейросетей заявил о готовности платить за их применение

Почти половина (41%) жителей российских городов-миллионников хотя бы раз использовали генеративные нейросети. Это следует из данных опроса, проведенного РОМИР с целью определить основные тенденции в использовании генеративных нейросетей.

Как рассказала директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина, сейчас сервисы на основе генеративных нейросетей приобретают все больший функционал.

«Область их применения варьируется от развлечений до решения сложных рабочих задач. Наше исследование показало, что те, кто пользуется технологией, осознают ее потенциал и сложность. В связи с этим пользователи согласны дополнительно платить за сервисы на основе нейросетей, чтобы получить доступ к более широкому функционалу», — объяснила она.

Исследование показало, что 80% респондентов, которые уже пользовались такими нейросетями, считают, что технология упрощает решение рутинных задач и помогает экономить время. При этом 71% считают, что компании могут взимать плату за использование сервисов на их основе, а около половины респондентов (49%) считают, что такие сервисы станут платными в будущем. Кроме того, 28% пользователей отметили, что продолжат пользоваться сервисами на основе нейросетей, даже если они станут платными.

Отмечается, что почти каждый четвертый пользователь генеративных нейросетей (23%) уже применял или применяет платные функции. При этом 34% из них платят или ранее платили до 300 рублей в месяц.

Также из результатов исследование следует, что самыми известными нейросетями среди пользователей стали YandexGPT, ChatGPT, YandexART, Kandinsky. Так, 34% пользователей отметили, что платят или платили за использование ChatGPT, а 14% – за использования Midjourney.

Кроме того, среди пользователей нейросетей в возрасте от 18 до 25 лет за использование ChatGPT платят или платили 60% респондентов. При этом 65% опрошенных, допускающих, что будут платить за использование нейросетей в будущем, готовы тратить на это до 300 рублей ежемесячно. Также 58% допускают, что в подобных сервисах может демонстрироваться реклама. Отмечается, что большинство (82%) опрошенных не исключает, что продолжит пользоваться такими сервисами, если в них появится реклама.

Исследование проводилось в феврале 2024 года В онлайн опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие в российских городах-миллионниках.