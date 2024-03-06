Минздрав уточнил состояние пострадавших из-за аварии на ТЭЦ в Туве

Двое из 15 госпитализированных в результате аварии на ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии», — сказал он.

По словам Кузнецова, состояние пяти человек врачи оценивают как тяжелое, восьми — средней степени тяжести. Помощник министра здравоохранения уточнил, что еще восемь пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

В сообщении агентства уточнили, что авария на Шагонарской ТЭЦ не повлияла на механические части трех котлов. Теплоснабжение подают пока от локальных мобильных котельных.

До этого представителя экстренных служб рассказал, что взрыв в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве мог произойти из-за детонации угольной пыли. В 04:42 часа в экстренные службы поступила информация о взрыве в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в здании ТЭЦ в Туве.