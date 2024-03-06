В центре Алма-Аты произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в Медеуском районе на пересечении проспекта аль-Фараби и бульвара Мендикулова. Пожарные установили, что загорелся мусор в подвале строящегося здания. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

До этого МЧС РФ сообщало, что сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), расположенной в Улуг-Хемском районе Республики Тывы.

6 марта в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, после чего помещения охватил огонь. В результате пострадали 23 человека.

Также на комбинате в Железногорске начался пожар после атаки беспилотника ВСУ. Telegram-канал 112 опубликовал видео пожара на территории Михайловского ГОКа в Железногорске.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.