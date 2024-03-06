Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Алма-Аты произошел пожар

МЧС: в центре Алма-Аты произошло возгорание

В центре Алма-Аты произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в Медеуском районе на пересечении проспекта аль-Фараби и бульвара Мендикулова. Пожарные установили, что загорелся мусор в подвале строящегося здания. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

До этого МЧС РФ сообщало, что сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), расположенной в Улуг-Хемском районе Республики Тывы.

6 марта в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, после чего помещения охватил огонь. В результате пострадали 23 человека.

Также на комбинате в Железногорске начался пожар после атаки беспилотника ВСУ. Telegram-канал 112 опубликовал видео пожара на территории Михайловского ГОКа в Железногорске.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами