СК РФ возбудил уголовные дела в связи с пожаром на ТЭЦ в Республике Тыве

Следственные органы СК РФ по Республике Тыве возбудили несколько уголовных дел в связи с взрывом на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 и ст. 217 УК РФ. Первая касается халатности, а вторая — нарушения требований безопасности на опасных производственных объектах.

«По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ <...> в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов», — говорится в публикации.

В СК РФ добавили, что в рамках расследования специалисты намерены дать правовую оценку действиям ответственных за объект должностных лиц. Сейчас на месте ЧП работают группы следователей и криминалистов, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Тем временем пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в Республику Тыву вылетел самолет Ил-76. В Telegram-канале ведомства уточняется, что воздушное судно должно доставить пострадавших при взрыве граждан в Москву для дальнейшего лечения.

Утром 6 марта в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и начался пожар. По данным РИА Новости, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в результате взрыва пострадали 23 человека. Из них врачи госпитализировали 15 граждан. При этом шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.

Позже в МЧС РФ сообщили, что сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание.

Ранее возле одного из нефтехранилищ в Воронежской области произошел взрыв.