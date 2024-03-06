Общественник заявил о низком уровне предложений участников дебатов

Высказывая свою позицию по внешнеполитическим вопросам, участники дебатов представителей кандидатов на должность президента России делали акцент на историческом прошлом, а анализ нынешнего положения РФ в мире носил скорее поверхностный характер. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

Член ОП РФ отметил, что в ходе дебатов представители кандидатов на должность президента России не высказали каких-либо конкретных предложений, как именно отстаивать интересы России.

«Тема международных отношений непростая, иметь дельные предложения может только человек с большим соответствующим опытом, которым обладает действующий президент РФ Владимир Путин», — заявил Александр Малькевич.

Эксперт считает, что по итогам дебатов представитель кандидата в президенты Владислава Даванкова Александр Хуриджи выступил более содержательно, чем его оппоненты.

«Он признал, что Запад не хочет равноправных отношений с РФ и считает, что мир с Украиной должен быть достигнут на наших условиях», — отметил общественник.

При этом Малькевич обратил внимание на то, что представитель Даванкова не добавил, какие именно условия будут выгодны России и обеспечат ее интересы.

«Например, Владимир Путин последовательно говорит о реализации целей спецоперации. Также глава государства объясняет, почему нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение», — добавил член ОП РФ.

Хуриджи, по мнению Малькевича, ограничился общими словами по этому вопросу.

Комментируя выступление представителя кандидата в президенты Леонида Слуцкого Олега Слоботчикова, общественник отметил: участник дебатов сделал акцент на взаимоотношениях России с Глобальным Югом и заявил, что РФ сегодня стоит у истоков многополярно мира.

«Собственно, про многополярность говорит и Владимир Путин. Не только говорит, но и делает. БРИКС — тому подтверждение».

Говоря о выступлении представителя кандидата в президенты Николая Харитонова Евгения Спицына, Малькевич подчеркнул, что, будучи известным историком, участник дебатов уделил внимание историческим основам противостояния России и Запада.

«Однако, это были дебаты, а не лекция по истории. От Спицына хоть и звучали мнения относительно происходящих в данный момент событий в рамках международной политики, но их было мало, они носили поверхностный характер», — заключил Малькевич.

5 марта на канале «Россия-1» состоялись дебаты представителей кандидатов на должность президента России по теме международной политики.