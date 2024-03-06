Скорпион ужалил мужчину в пах, пока он спал

Мужчина из США утверждает, что его ужалил в пах скорпион, пока он спал, пишет Mirror. По словам американца, это произошло в одном из отелей Лас-Вегаса.

Майкл Фарчи рассказал, что проснулся в номере гостиницы, почувствовав мучительную боль в области паха. Мужчина вспоминает, что ощущения были такие, словно его ударили ножом. После того, как американец встал и осмотрелся, он нашел обидчика — им оказался скорпион, заползший в кровать.

Теперь Майкл хочет подать в суд на отель, где ночь в номере стоит $400. В тот же вечер Фарчи поехал в больницу, где врачи не поверили в его историю. Американец и сам не понимает, как скорпион мог попасть в номер, если там каждый день убираются и следят за чистотой.

«Когда вы регистрируетесь в отеле, вы ожидаете, что будете в безопасности», — жалуется Фарчи.

Представители отеля пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее туристка вернулась из Кении и нашла в чемодане ядовитого скорпиона.