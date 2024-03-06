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В Госдуме отреагировали на идею о введении налога на бездетность

Депутат Буцкая: идею о налоге на бездетность не нужно воспринимать всерьез

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Shutterstock

Идею ввести в России налог на бездетность не стоит воспринимать серьезно. Таким мнением в интервью с «Ридусом» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По ее словам, в стране стараются обеспечить поддержку семей и решить проблемы репродуктивного здоровья граждан, а не обложить их дополнительными налогами. Она отметила, что необходимость введения подобного налога является субъективной позицией отдельных людей.

«Бывает, у кого-то появляется мысль. Он ее высказывает вслух. А дальше СМИ пишут, что Госдума что-то там предложила, а то уже и решила. Получается путаница. Пока вы не увидите соответствующий документ, лучше воспринимать подобную информацию в сослагательном наклонении», — заключила Буцкая.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность в декабре 2023 года. Накануне о необходимости такой инициативы «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин. По его словам, субкультура чайлдфри (отказ от рождения ребенка) несет огромную угрозу традиционным ценностям в России и не способствует увеличению уровня рождаемости в стране.

Ранее в Госдуме связали уроки семьеведения с репродуктивным здоровьем подростков.

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