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Приставы забрали у бизнесмена авто за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей

В Екатеринбурге приставы из-за долга в 400 тысяч забрали авто за 3,5 млн

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В Екатеринбурге приставы забрали у бизнесмена авто за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, бизнесмен рассказал, что приставы тайно забрали у него автомобиль стоимостью 3,5 млн рублей из-за задолженности. Машину оценили в миллион рублей и чуть не продали на торгах.

Пока владелец пытался вернуть себе автомобиль через суд, его долг в 400 тысяч рублей списали с защищенного эскроу-счета. По информации издания, это запрещено Гражданским кодексом.

Предприниматель получил свой автомобиль обратно лишь через год. При этом на машине были повреждения. Россиянин написал заявление в Следственный комитет.

Ранее в Новосибирской области служба опеки изъяла детей у матери из-за долга в 4 тысячи рублей.

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