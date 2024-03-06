В Екатеринбурге приставы забрали у бизнесмена авто за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, бизнесмен рассказал, что приставы тайно забрали у него автомобиль стоимостью 3,5 млн рублей из-за задолженности. Машину оценили в миллион рублей и чуть не продали на торгах.

Пока владелец пытался вернуть себе автомобиль через суд, его долг в 400 тысяч рублей списали с защищенного эскроу-счета. По информации издания, это запрещено Гражданским кодексом.

Предприниматель получил свой автомобиль обратно лишь через год. При этом на машине были повреждения. Россиянин написал заявление в Следственный комитет.

Ранее в Новосибирской области служба опеки изъяла детей у матери из-за долга в 4 тысячи рублей.