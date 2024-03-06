Российские врачи спасли 36-летнего мужчину с гигантским тромбом

Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли 36-летнего мужчину с гигантским тромбом от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент поступил в медучреждение с жалобами на онемение и острую боль в правой ноге. Обследование показало, что на уровне подвздошной и подколенной артерий у мужчины тромбоз.

«Мы приняли решение провести экстренную операцию. Выполнили тромбэктомию — удалили большой 20-сантиметровый тромб из подколенной артерии при помощи специального катетера», — поделился врач отделения сосудистой хирургии больницы Родион Шилов.

Медик пояснил, что вмешательство осложнялось тем, что до этого у мужчины уже была операция на артериях. Чтобы восстановить кровоток в ноге, врачи также провели протезирование подвздошных артерий. Операция длилась более шести часов.

Пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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