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Информация о смерти одного из пострадавших после ЧП в Шагонаре не подтвердилась

Правительство Тувы не подтвердило данные о погибшем после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Данные об одном умершем в больнице после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы не соответствуют действительности. Об этом сообщило правительство Тувы, передает ТАСС.

«В больнице не умер ни один пострадавший», — сказали в правительстве.

Ранее правительство региона сообщало, что при взрыве у котельной Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадал 21 человек.

Губернатор региона Владислав Ховалыг сообщал, что в больницу доставили 18 человек. Изначально он также сообщил о трех пропавших без вести, которых ищут. Однако позже уточнил, что «состав смены определен» и никто не пропал.

ГУ МЧС по РФ сообщало, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании ТЭЦ в Туве.

Владислав Ховалыг объявил о введении в республике ЧС регионального значения после взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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