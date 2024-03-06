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В Москве перед 8 Марта открылись «Станции мужской поддержки»

Телеканал «360» перед 8 Марта отрыл в московских ТЦ «Станции мужской поддержки»

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Freepik.com

В преддверии 8 Марта телеканал «360» открывает «Станции мужской поддержки». Это специальные пункты, которые будут работать на базе крупнейших торговых центров. Обратившись в них, мужчины с помощью специалистов смогут выбрать идеальные подарки на Международный женский день, а также получат психологическую поддержку.

Мужчинам нужно будет ответить всего на несколько простых вопросов, после чего специалисты помогут им найти оригинальные идеи для идеальных подарков маме, сестре, супруге, начальнице. Это особенно важно в преддверии такого важного праздника, так как часто выбор подарка становится для мужчин настоящим испытанием, отметил замгендиректора телеканала «360» Алексей Коваль.

«Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам», — отметил он.

Опытные эксперты выберут именно такие подарки, которые подчеркнут искреннюю заботу и внимание мужчины, подчеркнул Коваль.

«Станции мужской поддержки» будут работать 6 и 7 марта в торгово-развлекательных комплексах Vegas (в «Крокус Сити», Каширском и «Кунцево»).

Напомним, недавнее исследование показало, что 50% женщин мечтают о неожиданном сюрпризе к 8 Марта, а еще 30% предпочли бы деньги, чтобы самим выбрать желанную вещь.

Ранее эксперты назвали самые популярные украшения в подарок женщинам на 8 Марта.

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