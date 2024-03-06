Один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ скончался в больнице

Один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один человек [в результате пожара на ТЭЦ] умер в больнице. Сейчас выясняются все подробности», — поделился источник агентства.

Отмечается, что всего в результате аварии на ТЭЦ пострадали 23 человека, шесть человек находятся в реанимации.

До этого глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что на Шагонарской ТЭЦ произошло ЧП, в результате чего пострадали люди.

В данный момент на месте работают оперативные службы, здание ТЭЦ оцеплено.

Также в ГУ МЧС РФ сообщали, что пожарные ликвидировали открытое горение в здании ТЭЦ в Туве. Специалисты газодымозащитной службы спасли из котельной четыре человека. На месте работают более 170 специалистов и 40 единиц техники.

Ранее глава Тувы Ховалыг объявил о введении в республике ЧС регионального значения.