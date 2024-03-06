Буйный россиянин с отверткой бросался на соседей в подъезде

В Калининском районе Петербурга житель многоэтажки напугал соседей, мужчина бросался на них с отверткой. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Науки, полицию вызвали местные жители. Они рассказали, что по подъезду бегает мужчина в неадекватном состоянии, размахивает отверткой и угрожает соседям.

Прибывший на место наряд правоохранителей задержал буйного горожанина, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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