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Буйный россиянин с отверткой бросался на соседей в подъезде

«78.ru»: в Петербурге буйный мужчина бросался на соседей с отверткой

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Shutterstock

В Калининском районе Петербурга житель многоэтажки напугал соседей, мужчина бросался на них с отверткой. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Науки, полицию вызвали местные жители. Они рассказали, что по подъезду бегает мужчина в неадекватном состоянии, размахивает отверткой и угрожает соседям.

Прибывший на место наряд правоохранителей задержал буйного горожанина, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин зверски покалечил 89-летнюю бабушку.

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