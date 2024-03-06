Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Киева допускают, что крупный пожар произошел из-за поджога

В военной администрации Киева допускают, что причиной крупного пожара был поджог

close
100%
«Svodka25»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Svodka25»

Власти Киева допустили, что поджог мог стать причиной обширного пожара возле озера Тягле. Такой информацией поделился глава городской военной администрации Сергей Попко, сообщается в Telegram-канале пресс-службы КГВА .

Как сообщалось ранее, начальная площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, но затем увеличилась до трех гектаров. Попко также отметил, что уже обратился к правоохранительным органам для проведения расследования инцидента. Чиновник заявил: «Будут рассмотрены все возможные версии, включая вероятность поджога».

О пожаре в окрестностях Киева стало известно вечером 5 марта. Свидетели сообщали о пламени и черном дыме, поднимающихся в небо. По данным «Обозревателя», возгорание сухой травы и камыша произошло в нескольких очагах.

Пожар произошел около жилмассива «Осокорки», находящегося на юго-востоке столицы Украины, в ее левобережной части. Про пламя и черный дым в небе рассказали очевидцы. По их словам, ликвидировать пожар не представляется возможным из-за отсутствия дороги.

Жителям Дарницкого района города порекомендовали закрыть окна, поскольку «есть возможность ощущать запах дыма».

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами