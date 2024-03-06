Власти Киева допускают, что крупный пожар произошел из-за поджога

Власти Киева допустили, что поджог мог стать причиной обширного пожара возле озера Тягле. Такой информацией поделился глава городской военной администрации Сергей Попко, сообщается в Telegram-канале пресс-службы КГВА .

Как сообщалось ранее, начальная площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, но затем увеличилась до трех гектаров. Попко также отметил, что уже обратился к правоохранительным органам для проведения расследования инцидента. Чиновник заявил: «Будут рассмотрены все возможные версии, включая вероятность поджога».

О пожаре в окрестностях Киева стало известно вечером 5 марта. Свидетели сообщали о пламени и черном дыме, поднимающихся в небо. По данным «Обозревателя», возгорание сухой травы и камыша произошло в нескольких очагах.

Пожар произошел около жилмассива «Осокорки», находящегося на юго-востоке столицы Украины, в ее левобережной части. Про пламя и черный дым в небе рассказали очевидцы. По их словам, ликвидировать пожар не представляется возможным из-за отсутствия дороги.

Жителям Дарницкого района города порекомендовали закрыть окна, поскольку «есть возможность ощущать запах дыма».

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.