Только 15% российских студентов считают зависимость от интернета проблемой

Лишь 15 % опрошенных студентов считают интернет-зависимость проблемой. Таковы данные исследования, проведенного в Российском государственном социальном университете (РГСУ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В опросе приняли участие студенты из таких вузов, как РГСУ, ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, РЭУ им. Плеханова и др.

Согласно данным опроса, более четырех часов в день в интернете проводит свыше 48,5% учащихся российских вузов. Еще 42,4% респондентов проводят в социальных сетях и на сайтах 3-4 часа времени и только 9,1% — менее трех часов в день.

85% студентов уверены, что сократить время пребывания в мировой паутине для них не составит проблемы. По мнению 24,2% опрошенных, они проводят много времени в интернете, но это не является для них проблемой.

Еще 36,4% студентов не считают, что проводят слишком много времени в интернете.

При этом, по данным опроса, 81% молодежи готовы предпочесть интернету офлайн-общение и досуг, и для них не является проблемой при необходимости сократить время пребывания в социальных сетях и на виртуальных страницах.

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