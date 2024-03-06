Стало известно, какими видами спорта предпочитают заниматься россиянки

Самым популярным видом спорта у россиянок стала йога, которой занимаются 25% женщин, показало исследование, проведенное Regions Development. Среди редких видов спорта женщины назвали бильярд, компьютерный спорт, фехтование и автогонки. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно опросу, женщинам по-прежнему интересен спорт: 78% респонденток ответили, что занимаются спортом, и только 22% — нет. При этом женщины тренируются весьма интенсивно. По данным опроса, 34% респонденток 2-3 раза в неделю, еще 17% — 4 раза в неделю и чаще. При этом 27% россиянок заявили о тренировках раз в неделю, еще 14% — 1-3 раза в месяц. Только 8% занимаются спортом нерегулярно, «по настроению».

Самым популярным спортом среди россиянок стала йога и другие схожие виды физической активности (пилатес, калланетика, стретчинг). В сумме такие виды спорта интересуют 25% от общего числа респонденток, занимающихся тренировками. На втором месте по востребованности — фитнес (аэробика, шейпинг, джампинг), который выбрали 20% россиянок. На третьем месте по популярности — легкая атлетика, набравшая 14% голосов (бег, ходьба, прыжки, метание диска).

В десятку самых популярных видов спорта также вошли танцы (13%), боевые искусства (10%), водные виды спорта (8%), игровые виды спорта (4%), силовой спорт (3%), лыжный спорт (2%), стрельба (1%). Среди редких видов спорта, которые звучали в ходе опросов, оказались бильярд, скалолазание, компьютерный спорт, фехтование, автомобильный спорт, керлинг, спортивное ориентирование, биатлон, гребля.

Опрос также показал, что 61% женщин хотели бы иметь рядом с жилым комплексом в шаговой доступности спортивную инфраструктуру для занятий, 21% планируют заниматься только дома и 18% хотят сочетать домашние и дистанционные занятия.

Чаще всего о потребности иметь рядом с домом места для занятия спортом заявляли любительницы йоги (82% от общего числа фанаток этого вида спорта), фитнеса (79%), танцев (68%), боевых искусств (65%), силового спорта (61%), легкой атлетики (55%). Более толерантно к поездкам до тренировочных площадок относятся любительницы водного спорта (только 44% хотели бы иметь рядом с домом бассейн), игровых видов спорта (39%), лыжного спорта (33%), стрельбы (31%).

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