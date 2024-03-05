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Бездомный пытался попасть в метро с тележкой для продуктов и угрожал охранникам ножом

Во Франции мужчина пытался пройти через турникет в метро с продуктовой тележкой

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Depositphotos

Агрессивного мужчину не пустили в метро Тулузы с тележкой для покупок. Об этом сообщает La Depeche.

Накануне вечером возбужденный мужчина устроил беспорядки на станции метро «Жан-Жорес» в Тулузе. Сначала он пытался пройти через турникеты с тележкой для покупок. Охранники вмешались в происходящее, подошли к нему и объяснили, что это невозможно.

Пьяный мужчина с трудом держался на ногах, но продолжал настаивать на своем и в итоге достал нож с 17-сантиметровым лезвием. Он стал размахивать им и угрожать охранникам, на помощь те вызвали полицейских.

В итоге нападавший был задержан. Им оказался 46-летний бездомный, его отправили под арест.

Ранее в метро Петербурга мужчина начал душить девушку, когда услышал, что она матерится.

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