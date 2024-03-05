В Ростовской области запустили новый тракторный завод

В Ростове-на-Дону открыли первый на постсоветском пространстве новый тракторный завод, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. Предприятие будет выпускать до 5 тысяч единиц современных тракторов и дорожно-строительной техники в год. Кроме того, завод позволил создать более тысячи рабочих мест.

«Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике. Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности», — отметил присутствовавший на открытии министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь напомнил, что это уже третье предприятие «Ростсельмаша», открытое в регионе в этом году. Как и два предыдущих, оно решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 млрд рублей, по итогу на них планируется создать порядка 3,2 тысячи рабочих мест, рассказал Голубев.

Новый тракторный завод высокой степени автоматизации полностью укомплектован оборудованием для гибки и сварки металла, механической обработки, окраски и сборки машин. Развитие мощностей позволит создать 1850 новых, в том числе высокотехнологичных, рабочих мест.

Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев сообщил, что около 80% компонентов для выпуска продукции новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок «Ростсельмаша» и других отечественных предприятий.

В конце февраля «Ростсельмаш» запустил в Ростове-на-Дону завод по производству механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники.