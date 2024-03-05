Стало известно, с какими героинями фильмов ассоциируют себя россиянки

В преддверии 8 Марта онлайн-кинотеатр KION узнал у россиянок, с кем из героинь фильмов, сериалов или мультфильмов они себя ассоциируют. Результаты исследования, в котором приняли участие 2000 респонденток в возрасте от 18 лет, есть в распоряжении проекта «Сноб».

Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего называли Беллу Свон из серии книг и экранизаций «Сумерки». Кроме того, в топе Эльза из мультфильма «Холодное сердце», Золушка и Гермиона Грейнджер из книг и кинокартин о Гарри Поттере.

Респондентки в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего ассоциируют себя с Золушкой. На втором месте Гермиона Грейнджер. В категории от 35 до 44 лет самой популярной героиней-ассоциацией стала Скарлет О'Хара. В списке также Катерина из «Москва слезам не верит», Тося из фильма «Девчата» и Настенька из «Морозко».

Флорист, творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора» Марина Запорожец до этого рассказала, как выгодно купить цветы к 8 Марта. По ее словам, следует сделать выбор в пользу российских цветов, а не привезенных из Западной и Восточной Европы.

Также она рекомендовала уменьшить количество цветов, и добавить в букет выгоночные весенние ветки — к примеру, багульника, березы или плодово-ягодных растений.

Ранее россиянам объяснили, какие цветы не стоит дарить коллегам на 8 Марта.