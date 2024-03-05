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Рестораторы объяснили желание бургерных торговать алкоголем

Ресторатор Миронов: бургерные ищут новые форматы работы из-за высокой конкуренции

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Бургерные в России столкнулись с большой конкуренцией, из-за чего вынуждены искать новые форматы работы, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Так он в беседе с НСН отреагировал на сообщения, о планах Black Star Burger получить лицензию на торговлю алкоголем.

По словам Миронова, в предыдущие два года в России наблюдалось глобальное развитие фастфуда, так как это направление стало считаться самым прибыльным бизнесом. В результате рынок перенасытился.

«Сегодня в сегменте бургерных наблюдается очень серьезная конкуренция. Некоторые бургерные вот пробуют новый формат, пытаются выйти в новую категорию. Скорее всего, это принесет прибыль», – отметил ресторатор.

В целом начать торговлю спиртным в заведениях он счел несложной, отметив, что лицензию получить довольно просто. В Москве она обойдется в среднем в 60 тыс. рублей в год.

Напомним, бургеры наряду с пиццей вошел в число самых часто заказываемых россиянами блюд по итогам 2023 года.

Ранее российский ИИ предложил Burger King использовать его для создания бургера.

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