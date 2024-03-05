Врач предостерег от поиска информации о раке в интернете

Поиск информации об онкологических заболеваниях в интернете далеко не всегда приносит пользу, а часто и наносит серьезный вред. Об этом в беседе с РИАМО предупредил главный врач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев. При подозрении на рак он посоветовал немедленно обращаться к специалистам.

«В Сети можно найти любую информацию, зачастую нерелевантную и неправильную, от которой человек может либо отчаяться без серьезных на то оснований, либо, наоборот, относиться к своему здоровью более легкомысленно, чем нужно», — подчеркнул Пылев.

Еще хуже, по его словам, кода пациенты вместо обращения к онкологу начинают увлекаться авторскими и духовными практиками.

Врач-онколог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов до этого назвал несколько способов, помогающих снизить риски опухолевых процессов в организме. Один из них — первичная профилактика.

Также, по мнению специалиста, у многих людей есть большие шансы избежать онкологических заболеваний, если они откажутся от вредных привычек и начнут вести здоровый образ жизни.

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