В Госдуме объяснили, когда в России сократят рабочую неделю

Сокращение рабочей недели не сказывается отрицательно на производительности труда, и в некоторых случаях даже выгодно работодателям, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила в беседе с НСН положительные стороны этой идеи, но заявила, что до конца спецоперации обсуждаться инициатива не будет.

«Я думаю, подобное надо обсуждать по окончании спецоперации, так как сейчас у нас многие заводы работают в три смены, – пояснила Бессараб. – Сокращение рабочего дня, в принципе, моя идея, но я не собираюсь ее никуда подавать до окончания спецоперации».

Работодатели сегодня могут на добровольной основе провести эксперимент по сокращению рабочего дня – многие на это уже идут, отметила депутат. Она подчеркнула, что ни удаленная работа, ни возможность завершить ее раньше не ухудшает результаты, а работодатели только выигрывают, так как им не нужно платить больше за меньшее рабочее время.

«Работодатели будут платить столько же за сокращенное рабочее время. Некоторые эксперименты показали, что в предпраздничные дни производительность труда наоборот увеличивалась: люди работают интенсивнее, чтобы уйти пораньше», – объяснила парламентарий.

Напомним, в Совфеде призвали законодательно закрепить 39-часовую рабочую неделю вместо 40-часовой, чтобы пятница была сокращенным рабочим днем для всех граждан. Большинство россиян – 61% – поддержали эту инициативу.

Ранее в Госдуме предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми.