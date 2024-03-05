Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый распространенный вирус, провоцирующий рак

Онколог Пылев: ВПЧ является самым известным вирусом, провоцирующим рак

close
100%
Global Look Press

Существуют вирусы, способные провоцировать рак. Самым известным из них является вирус папилломы человека (ВПЧ). Об этом в интервью РИАМО сообщил врач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев. Он подчеркнул, что вакцинация женщин против ВПЧ кратно снижает риски развития рака шейки матки.

«Однако важна не только прививка, но и то, когда она сделана. Наиболее эффективна вакцинация до начала половой жизни», — отметил онколог.

Он напомнил, что ВПЧ передается половым путем. При этом, по его словам, повышаются риски возникновения не только рака шейки матки, но и других его видов. Специалист рекомендовал прививаться как женщинам, так и мужчинам.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный до этого рассказал, что не исключен контактно-бытовой способ заражения ВПЧ — через небольшие ссадины, царапины и порезы. Всего, по его словам, науке известны около 200 типов ВПЧ, и большинство из них могут стать виновниками появления бородавок и папиллом на коже. Однако некоторые штаммы ВПЧ опасны и могут привести к развитию рака.

Ранее онколог назвал работающие меры профилактики рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами