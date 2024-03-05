Мосгорсуд получил спор о запрете использовать здание клуба «Мутабор»

Арбитражный суд Москвы передал по подсудности в Мосгорсуд заявление компании-владельца клуба «Мутабор», где проходила скандальная вечеринка ведущей Анастасии Ивлеевой. Компания просит признать незаконным наложенный судебными приставами запрет на использование здания клуба, передает РИА Новости.

ООО «Арт Центр» просит разрешить использование здание «Мутабор» без необходимости оказания услуг общественного питания.

В акте суда говорится, что заявление об оспаривании действий пристава подается в арбитражный суд в случае, если решение огласил арбитражный суд. В данном случае компания оспаривает в рамках исполнительного производства, возбужденного Лефортовским районным судом Москвы. Таким образом, оснований для подачи заявления ООО «Арт Центр» в арбитражный суд не имелось, говорится в определении.

10 января суд приостановил работу «Мутабора». Решение было принято в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Учреждение закрыли на срок 90 дней начиная с 27 декабря 2023 года. После этого суд отказал адвокатам «Мутабора» в разъяснении постановления о закрытии.

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