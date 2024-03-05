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Пользователи «Одноклассников» посмотрят онлайн-концерт и подпоют Агутину и «Иванушкам»

В «Одноклассниках» 8 марта состоится онлайн-концерт «ОК с караоке»

В честь Международного женского дня 8 Марта в «Одноклассниках» состоится онлайн-концерт «ОК с караоке». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба соцсети.

Концерт в 2024 году будет акустическим — зрители услышат популярные хиты по-новому. Пользователи смогут даже подпевать исполнителям в режиме реального времени, для этого на экране бегущей строкой отобразятся тексты песен.

«В этом году на онлайн-концерте выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Валерия, IOWA, Нюша, Сосо Павлиашвили и его сын Леван, «Иванушки International», Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущий концерта —Тимур Соловьев, — отметили в пресс-службе.

Онлайн-концерт появится в группе «Хобби-шоу» в соцсети 8 марта. В конце там разыграют акустическую гитару и букет среди самых активных зрителей. Автографы на гитаре оставили все исполнители мероприятия.

Среди треков, которые прозвучат на концерте, будут «Улыбайся» группы IOWA, «Билетик в кино» «Иванушек International», «Не гадайте на любовь» Сосо Павлиашвили, «Я буду всегда с тобой» Леонида Агутина, «Любовь выбрала вас» Владимира Преснякова и Натальи Подольской, «Нежность моя» Валерии, «Еще, еще» Дмитрия Маликова, «Как быть» Тимура Родригеза, «Больно» Нюши и «Луна» Леши Свика.

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