Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело возбуждено после падения лифта с пассажирами в петербургской многоэтажке

СК Петербурга возбудил уголовное дело после падения лифта в Шушарах

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петербурге после падения лифта с пассажирами. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

На месте падения лифта в многоэтажке в Шушарах работают следователи, опрашиваются свидетели произошедшего и пассажиры, которые находились в кабине в момент ЧП. У лифтовой компании, обслуживающей оборудование, изъята документация, возбуждено уголовно дело.

Напомним, лифт с пассажирами сорвался утром 5 марта, причиной поломки мог стать перегруз, в медицинские учреждения доставлены трое пострадавших, в том числе восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава.

По словам местных жителей, лифт часто застревал, но в местном ЖЭУ на жалобы жильцов не реагировали. В свою очередь, гендиректор управляющей компании «Единый Город» Зухра Ефимова объяснила, что лифт не упал, а доехал до первого этажа и опустился на 40 см из-за перегруза. По ее словам, «люди подумали, что лифт сорвался в шахту, так как кабина резко опустилась».

Ранее в многоэтажном доме Сургута лифт с пассажиром рухнул вниз и пролетел 16 этажей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами