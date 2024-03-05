Уголовное дело возбуждено после падения лифта с пассажирами в петербургской многоэтажке

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петербурге после падения лифта с пассажирами. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

На месте падения лифта в многоэтажке в Шушарах работают следователи, опрашиваются свидетели произошедшего и пассажиры, которые находились в кабине в момент ЧП. У лифтовой компании, обслуживающей оборудование, изъята документация, возбуждено уголовно дело.

Напомним, лифт с пассажирами сорвался утром 5 марта, причиной поломки мог стать перегруз, в медицинские учреждения доставлены трое пострадавших, в том числе восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава.

По словам местных жителей, лифт часто застревал, но в местном ЖЭУ на жалобы жильцов не реагировали. В свою очередь, гендиректор управляющей компании «Единый Город» Зухра Ефимова объяснила, что лифт не упал, а доехал до первого этажа и опустился на 40 см из-за перегруза. По ее словам, «люди подумали, что лифт сорвался в шахту, так как кабина резко опустилась».

Ранее в многоэтажном доме Сургута лифт с пассажиром рухнул вниз и пролетел 16 этажей.