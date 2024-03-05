В российской школе педагоги унизили учеников из-за шеврона Stone Island

В Кетовской школе Кургана педагоги забрали шевроны бренда Stone Island у учеников, заявив, что они носят поддельную одежду. Аудиозапись разговора опубликована Родительским комитетом Курганской области в социальных сетях.

«Ну какая она ваша брендовая вещь? О чем вы говорите? Вы в жизни не видели никогда брендовые вещи... Вы, извините, купили ее за три копейки в китайском магазине и бренд какой-то наделали, и заказали на Wildberries нашивку, и сидите сейчас права качаете», — сказал один из педагогов учащимся.

По его словам, он «прекрасно» знает как живут школьники и где они одеваются.

Также учителя заявили, что Stone Island якобы запрещен в РФ. Один из учащихся заявил, что он будет по-прежнему носить данную одежду. Тогда педагог позвонил в полицию, где его попросили выслать фото с места событий.

Как отмечает URA.RU, председатель родительского комитета Юрий Леонов заявил, что педагоги на аудиозаписи демонстрируют некомпетентность и хамство в отношении с учеников. В самой школе оперативный комментарий не предоставили.

До этого сообщалось, что маркетплейсу Wildberries грозит штраф в размере пятикратной стоимости товаров с конфискацией за продажу подделок под брендом Adidas.

Ранее Джейсон Стетхэм стал лицом новой рекламной кампании бренда Stone Island.