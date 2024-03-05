В КПРФ заявили, что «Коммунистов России» не существует

Депутат Госдумы, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил «Газете.Ru» в КПРФ считают «Коммунистов России» «полуорганизованной группкой» и «полуфриками». Так он прокомментировал обращение коммунистической партии в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить причастность западных спецслужб к смерти бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина.

«Я могу сказать, что нет такой структуры, как «Коммунисты России». Есть какая-то группа, которая каким-то образом выполняет те или иные технологические задачи с целью маргинализации и дискредитации самой идеи Компартии Российской Федерации. Чтобы каким-то образом нивелировать или отвлечь внимание общества и каким-то образом попытаться маргинализировать все разумные идеи. Этим и занимается уже на протяжении многих лет эта полуорганизованная группка, которая называется «Коммунисты России». Там ничего от коммунистического нет. Просто это такие полуфрики», — сказал Ющенко.

Депутат считает, что такими действиями «Коммунисты России» пытаются привлечь к себе внимание в день памяти Сталина.

«Сегодня мы возлагали цветы. Могила Сталина сегодня полностью покрыта гвоздиками, потому что сегодня как никогда востребовано и важно его наследие. Ну вот появились такие вот деятели, которые начинают всякими мелкими маргинальными действиями пытаться привлечь к себе внимание. Обращать на это внимание я не вижу смысла», — уверен представитель КПРФ.

До этого лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович заявил, что Сталина могли отравить.

«Партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада», — поделился Малинкович.

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