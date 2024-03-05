В Авдеевке открылся первый гуманитарный центр

Открывшийся в Авдеевке гуманитарный центр «Единой России» поможет жителям, которые не хотят уезжать и оставлять свои дома, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что проблем с обеспечением жителей продуктами сейчас нет.

«С продуктами проблем нет. Основные потребности в данный момент – стройматериалы, медпомощь, оформление гражданства и поиск родственников. По всем домам, по которым обратятся жители, будем составлять «карточки» потребностей», — сказал он.

Турчак добавил, что маломобильным и одиноким жителям волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» доставят помощь на дом.

Координировать работу гуманитарного центра в Авдеевке будут депутат Госдумы Зураб Макиев и первый заместитель председателя народного совета ДНР Сергей Прокопенко.

Ранее Андрей Турчак рассказал, что за 2 года «Единая Россия» отправила более 90 тыс. тонн гуманитарных грузов в новые регионы.