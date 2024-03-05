Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Авдеевке открылся первый гуманитарный центр

Андрей Турчак: в Авдеевке нет проблем с обеспечением жителей продуктами

close
100%
Пресс-служба «Единой России»

Открывшийся в Авдеевке гуманитарный центр «Единой России» поможет жителям, которые не хотят уезжать и оставлять свои дома, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что проблем с обеспечением жителей продуктами сейчас нет.

«С продуктами проблем нет. Основные потребности в данный момент – стройматериалы, медпомощь, оформление гражданства и поиск родственников. По всем домам, по которым обратятся жители, будем составлять «карточки» потребностей», — сказал он.

Турчак добавил, что маломобильным и одиноким жителям волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» доставят помощь на дом.

Координировать работу гуманитарного центра в Авдеевке будут депутат Госдумы Зураб Макиев и первый заместитель председателя народного совета ДНР Сергей Прокопенко.

Ранее Андрей Турчак рассказал, что за 2 года «Единая Россия» отправила более 90 тыс. тонн гуманитарных грузов в новые регионы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами