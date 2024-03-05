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В Самарской области восстановили движение на железнодорожном перегоне

Движение на железнодорожном перегоне в Самарской области возобновлено

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Depositphotos

Движение поездов на железнодорожном перегоне Жигулевское море — Химзаводская в Самарской области открыто после обследования обнаруженного постороннего предмета. Об этом сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

В публикации отмечается, что специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне.

Ранее в Самарской области временно закрыли движение поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская.

5 марта на железной дороге у перегона нашли посторонний предмет и движение составов приостановили на время работы сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что возможны задержки пассажирских и пригородных поездов.

4 марта в Самарской области неизвестные осуществили подрыв на мосту через реку Чапаевка. Переправа получила повреждения. Позднее там нашли несколько несработавших взрывных устройств. Ответственность за диверсию взяла на себя военная разведка Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что попытки совершения терактов предпринимаются в регионе не впервые.

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