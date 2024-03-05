Жители рассказали, что в упавшем с людьми лифте в Шушарах часто «что-то шкрябало»

Упавший вместе с людьми лифт в одном из ЖК в петербургских Шушарах часто застревал. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница дома Елена, которая спускалась на этом лифте с ребенком за 20 минут до ЧП. Женщина отметила, что там постоянно «что-то шкрябало», а жалобы жильцов в управляющую компанию не давали результата.

«Я проживаю в этом доме, в этой парадной. Лифт постоянно у нас неисправен, очень часто в нем застревали. Лично я только два раза застревала. Лифт не первый раз нас подводит. Делали заявки — бесполезно, никому ничего не надо. УК наша настолько безалаберна и безответственна, что вообще никак не реагирует. Только отписки дает, что все отремонтировано, все сделано. Нам лифты меняли уже вроде как по документам. Он сам по себе неисправен. Я не думаю, что наши люди, увидев, что в лифте 14 человек, зайдут еще. Он у нас срабатывал всегда на перегруз, пищал, он не поедет. Я думаю, что неисправность, потому что частенько, когда ехали, до этого происшествия, слышно было, как что-то шкрябает. Некомфортно себя чувствуешь», — сказала она.

Елена отметила, что первыми на место происшествия прибыли полицейские, которые пытались вытащить людей из лифта. По ее словам, подъехавшие позже машины скорой помощи забрали четырех человек, двое из которых – дети.

«За 20 минут до этого падения мы с ребенком ехали в этом лифте. Потом я возвращалась домой именно в тот момент, когда уже полиция подъехала, видать, только лифт упал, потому что ни скорых, никого не было. Ребята-полицейские пытались открыть лифт, помочь людям. Людей плохой было слышно. Полицейские с ними разговаривали, спрашивали, все ли хорошо, нужна ли скорая. Они сказали, что нужна. Потом я уже поднялась домой и увидела, что подъехали скорые, полиция, пожарные. Видела, как двух мужчин в скорую завезли — одного на каталке, а второй прыгал, видать, сломал что-то. И двух деток тоже в «скорую» забирали», — добавила она.

Еще одна жительница ЖК, Виктория, в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что в ее соседнем подъезде тоже существует проблема с лифтами.

«Я живу в этом доме в соседней парадной. Жалобы на лифты были. Раза четыре в год оставляю заявки на постоянный гул — смазывали тросы и все. Помимо этого, постоянно закрываются двери раньше времени, был случай, когда зажало ребенка, без травм, но все равно. Лифты в ужасном состоянии. По заявкам смазывали тросы и все, капитально никто не проверял», — заключила женщина.

5 марта стало известно, что на юге Санкт-Петербурга сорвался лифт. Как заявил 78.ru и. о. начальника отдела районного хозяйства администрации Пушкинского района Андрей Трушко, в кабине находилось 13 человек, в том числе пятеро детей. В свою очередь, гендиректор управляющей компании «Единый Город» Зухра Ефимова в беседе с изданием уточняла, что лифт не упал, а доехал до первого этажа и опустился на 40 см из-за перегруза. По ее словам, «люди подумали, что лифт сорвался в шахту, так как кабина резко опустилась».

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в больницу доставлены трое пострадавших: двое взрослых 38 и 32 лет и восьмилетний ребенок, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Городская прокуратура проводит проверку.

Ранее в самой высокой башне «Москвы-Сити» сломались лифты.